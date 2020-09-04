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Spor

Pantilimon resmen Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ın Romanyalı file bekçisi Costel Pantilimon'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA04 Eylül 2020 Cuma 17:19 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 17:20
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Geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren 33 yaşında, 2.03 boyundaki kaleci için kulüp tesislerinde yapılan imza törenine başkan Ali Çetin de katıldı.

Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan file bekçisi, 27 kez de Romanya Milli Takımı'nın kalesini korudu. Pantilimon, 2011-14 yılları arasında kadrosunda yer aldığı dünya devi Manchester City'de İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu da yaşadı. Denizlispor, daha önce aynı mevkiye Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i de transfer etmişti.

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