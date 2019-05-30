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Panzer Kruse, Fener’e doğru

Werder Bremen’in golcüsüne yıllık 1,9 milyon euro öneren Sarı-Laciverti kulüp, Alman futbolcudan “Gelirim” yanıtı aldı.

  • StarSpor
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TAKIMDAKİ tüm golcülerini değiştirmeyi planlayan ve gelecek sezon zirveye oynayacak bir ekip kurmak için tüm imkanlarını zorlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç’ten sonra santrfor Max Kruse transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. Alman basınında çıkan haberlere göre Werder Bremen’deki sözleşmesi biten, bonservisi elinde olan Kruse, Sarı-Lacivertliler’in yıllık 1.9 milyon euroluk teklifini memnunlukla karşıladı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın çok yönlü oyuncu olması nedeniyle alınmasını çok istediği Kruse, forvet arkasında ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Kruse 3 yıl formasını giydiği Werder Bremen’e, Wolfsburg’tan 2 Ağustos 2016’da 7.5 milyon euroya gelmişti. Fenerbahçe’nin Alman panzeri ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı da belirtildi. Bu arada İtalyan basını Sarı-Lacivertliler’in Empoli forması giyen santrfor Francesco Caputo ile ilgili araştırma yaptığını yazdı. Caputo geçen sezon 16 gol attı.

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