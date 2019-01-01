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PAOK yönetimi, Dimitrios Pelkas'ın transferine ocakta değil sezon sonunda onay veriyor

Yunanistan ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas, İstanbul’dan yaptığı paylaşımla heyecan yarattı ancak PAOK futbolcuyu bırakmaya niyetli değil. Fenerbahçe de bonservisi zorluyor.

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Fenerbahçe'nin Real Madrid ile oynadığı basketbol maçını Ataşehir'de, salonda izleyen ve bununla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yaratmıştı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve "PAOK'ta kazandığımın 4 katını teklif ettiler" şeklindeki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Yunan 10 numara ile ilgili sarı-lacivertliler henüz bir girişimde bulunmadı. Pelkas'ın serbest kalma bedelinin 7.5 milyon Euro olduğu, bu rakamın Fenerbahçe tarafından yaz transferinde karşılanamadığı bildirildi.

OCAK'TA DEĞİL YAZIN GİDEBİLİR

PAOK kulübü, oyuncusunu şampiyonluk yolundaki kritik haftalar öncesinde devre arasında göndermek istemiyor. Yunan yetkililer, Pelkas'ın transferine Ocak ayında değil yaz transfer döneminde onay verebileceklerini ifade ediyorlar. Fenerbahçe ise orta alanda skora katkı yapabilecek bir oyuncu takviyesi için Pelkas dahil tüm şartları zorluyor.

(Sabah)

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