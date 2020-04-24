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Spor

Paolo Maldini: ''Tarihte en çok kaybeden oyuncuyum''

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüs hastalığından kurtulan Paolo Maldini, Milan kariyeri üzerine açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2020 Cuma 22:55 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 22:55
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Milan forması ile 647 Serie A maçına çıkan ve tüm kariyerini burada geçiren Maldini, 25 senelik kariyerinde uzunca süre takımın kaptanlığını da yaptı.

"ÇOK KAZANDIM AMA ÇOKÇA DA KAYBETTİM"

Maldini; kendisine en çok acı veren maçın sorulması üzerine; "Bana en çok acı veren maç? Aslında tarihte en çok kaybeden oyuncuyum. Çok kazandım ama aynı zamanda çokça da kaybettim: 3 Şampiyonlar Ligi Finali, 1 Avrupa Süper Kupa Finali, 3 Kıtalararası Kupası, 1 Dünya Kupası Finali, 1 Avrupa Şampiyonası." dedi.

"BU RENKLERLE DOĞDUM"

Maldini sözlerini; "25 yıllık kariyerimde çok kazandım ama hiç Milan'dan ayrılmayı düşünmedim. Ben Milano'danım, Milan'ın oyuncusuyum. Bu renklerle doğdum. Milan'dan gitmenin tek yolu, yönetimin beni satmak istemesi olurdu." diyerek bitirdi.

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