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Spor

Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'da

Papiss Cisse, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 18:00
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Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan tarifeli uçakla saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan Papiss Cisse, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut ile çalışmayı çok istediğini dile getiren Cisse, "Ancak henüz bir anlaşma yok. Görüşmeye geldim. Fiziksel durumumla ilgili bir sıkıntı yok" dedi. "Beşiktaş ile görüştün mü" sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu, "Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı, Fenerbahçe için buradayım" yanıtını verdi.

Cisse sonrasında sarı lacivertli yetkililerle görüşmek üzere havalimanından ayrıldı.

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