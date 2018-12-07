Papiss Cisse: Golün haricinde gerekli olan her şeyi yaptık

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmayı hak ettiklerini belirten Cisse, "Hedefimiz 3 puandı ve öyle oynadık. 90 dakikaya baktığımızda da bunu hak etmediğimizi söyleyemeyiz. Büyük bir takıma karşı oynadık sonuçta, 1 puanın da yeterli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Sadece gol atamadıklarını kaydeden Senegalli golcü, "Genel olarak baktığımızda bugün sadece golü atamadık. Golün haricinde gerekli olan her şeyi yaptık. Bunun için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.