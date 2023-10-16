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Spor

Papu Gomez: Ailemi çölün ortasına götürmek istemedim

Serie A ekiplerinden Monza forması giyen Arjantinli futbolcu Papu Gomez, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetme nedenini açıkladı. Tecrübeli orta saha, 'İtalya doğru karardı. Ailemi ve çocuklarımı çölün ortasına götürmek istemedim.' dedi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 22:38 - Güncelleme:
Papu Gomez: Ailemi çölün ortasına götürmek istemedim
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Seviila'dan ayrıldıktan sonra Serie A ekibi Monza'ya bedelsiz olarak imza atan Papu Gomez, ilginç bir transfer itirafında bulundu.

Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söyleyen Arjantinli oyuncu, 'Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Ancak ailemi düşünerek Serie A'ya dönüp Monza'ya gitmeye karar verdim.' dedi.

Arabistan'a gitmeme nedenini de açıklayan Gomez, 'Çocuklarımı ve ailemi çölün ortasına götürmek istemedim. İtalya doğru karardı. Bu yüzden gelen teklifi reddedip İtalya'ya dönmeye karar verdim" şeklinde konuştu.

Papu Gomez, Monza formasıyla bu sezon 2 karşılaşmaya çıkarken gol katkısı yapamadı.

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