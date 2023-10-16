Papu Gomez: Ailemi çölün ortasına götürmek istemedim

Seviila'dan ayrıldıktan sonra Serie A ekibi Monza'ya bedelsiz olarak imza atan Papu Gomez, ilginç bir transfer itirafında bulundu.

Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söyleyen Arjantinli oyuncu, 'Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Ancak ailemi düşünerek Serie A'ya dönüp Monza'ya gitmeye karar verdim.' dedi.

Arabistan'a gitmeme nedenini de açıklayan Gomez, 'Çocuklarımı ve ailemi çölün ortasına götürmek istemedim. İtalya doğru karardı. Bu yüzden gelen teklifi reddedip İtalya'ya dönmeye karar verdim" şeklinde konuştu.

Papu Gomez, Monza formasıyla bu sezon 2 karşılaşmaya çıkarken gol katkısı yapamadı.