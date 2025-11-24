İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

Papu Gomez, sahalara döndü

Doping cezasını tamamlayan Arjantinli futbolcu Papu Gomez, futbola Padova formasıyla geri dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 18:55
ABONE OL

Arjantinli futbolcu Papu Gomez, Kasım 2022'de Sevilla forması giyerken yasa dışı madde nedeniyle yapılan kontrolde pozitif çıkmış ve iki yıllık doping cezası almıştı. Kontrolden 11 ay sonra yürürlüğe giren ceza, deneyimli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyon olmasını engellememişti.

Bu sezon futbola geri dönen 36 yaşındaki oyuncu, kariyerini Serie B ekibi Padova'da yeniden canlandırma kararı aldı.

2 YIL SONRA YENİDEN SAHADA

Gomez, cumartesi günü Padova'nın deplasmanda Venezia'ya 2-0 mağlup olduğu maçta sahalara geri döndü. Skoru değiştiremese de, dönüş heyecanı İtalya basınında geniş yer buldu.

Corriere dello Sport'a konuşan Papu Gomez, Padova'ya büyük hedeflerle geldiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Buraya turistik gezi için gelmedim. Padova'yı olabildiğince yukarı taşımak istiyorum, hedefim bu takımı Serie A'ya geri döndürmek."

Deneyimli oyuncu ayrıca, Arjantin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifleri reddettiğini, çünkü İtalyan projesine inandığını belirtti.

