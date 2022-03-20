İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2022 Pazar / 17 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7905
  • EURO
    16,393
  • ALTIN
    913.933
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Papy Djilobodji: Galatasaray gibi önemli bir takımı yendik
Spor

Papy Djilobodji: Galatasaray gibi önemli bir takımı yendik

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'da Papy Djilobodji, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2022 Pazar 18:44 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 18:44
ABONE OL

Gaziantep FK'da forma giyen Papy Djilobodji, 3-1 galip geldikleri Galatasaray maçının ardından açıklamada bulundu.

Djilobodji, "13. golüm oldu, gol atmaktan çok mutluyum. Gaziantep'e verdiklerini iade etmeyi çok seviyorum. İleride savunmadan çıkıp, hücumda oynayabilirim. Yönetimi ve teknik ekibe teşekkür ederim. Galatasaray gibi önemli bir takımı yendik. Umarım böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Performansıyla maçta öne çıkan takım arkadaşı Maxim için de konuşan Djilobodji, "Maxim'i de tebrik ederim. Çok büyük bir oyuncu. Umarım o da böyle devam eder. Gol yarışımız devam edecek, bir savunmacı olarak onu geçebilirim." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.