Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden Serkan Yıldırım, bugün finalde yer aldı.

Serkan, 10.70'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce para atletizmde Rio 2016'da Semih Deniz'le bronz alan Türkiye, bu branşta ikinci madalyasını kazandı. Milli sporcu, Türkiye'ye para atletizme altın madalya getiren ilk isim olmayı başardı.