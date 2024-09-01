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Spor

Para atletizmde ilk altın madalya! Serkan Yıldırım'dan tarihi başarı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye para atletizmde ilk altın madalyasını aldı. Milli sporcu Serkan Yıldırım 10.70'lik derecesiyle ülkemize altın madalyayı getiren ilk isim oldu. İşte detaylar...

Akşam1 Eylül 2024 Pazar 09:11 - Güncelleme:
Para atletizmde ilk altın madalya! Serkan Yıldırım'dan tarihi başarı
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu. Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden Serkan Yıldırım, bugün finalde yer aldı.

Serkan, 10.70'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce para atletizmde Rio 2016'da Semih Deniz'le bronz alan Türkiye, bu branşta ikinci madalyasını kazandı. Milli sporcu, Türkiye'ye para atletizme altın madalya getiren ilk isim olmayı başardı.

  • para atletizm
  • Serkan Yıldırım
  • Paris 2024 Paralimpik Oyunları

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