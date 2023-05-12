İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2023 Cumartesi / 23 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli para atletlerden İtalya'da 6 madalya
Spor

Milli para atletlerden İtalya'da 6 madalya

İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 23:54 - Güncelleme:
Milli para atletlerden İtalya'da 6 madalya
ABONE OL

Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo kentindeki organizasyona 55 ülkeden 898 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde 15 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

ALTIN:

Kadınlar 100 metre: Hamide Doğangün

Kadınlar 400 metre: Hamide Doğangün

F34 cirit atma: Muhsin Kaedi

F57 cirit atma: Muhammet Khalvandi

GÜMÜŞ:

Kadınlar 100 metre: Zübeyde Süpürgeci

Kadınlar 400 metre: Zübeyde Süpürgeci

  • madalya
  • Para Atletizm İtalya Grand Prix
  • Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.