Milli para atletlerden İtalya'da 6 madalya

Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo kentindeki organizasyona 55 ülkeden 898 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde 15 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

ALTIN:



Kadınlar 100 metre: Hamide Doğangün

Kadınlar 400 metre: Hamide Doğangün

F34 cirit atma: Muhsin Kaedi

F57 cirit atma: Muhammet Khalvandi





GÜMÜŞ:



Kadınlar 100 metre: Zübeyde Süpürgeci

Kadınlar 400 metre: Zübeyde Süpürgeci