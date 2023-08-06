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Spor

Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi

İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı 2 bronz madalyayla tamamladı.

6 Ağustos 2023 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Türkiye'yi şampiyonada Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Umut Ünlü ve Meryem Nur Tunuğ temsil etti.

Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde 43.32'lik derecesiyle dünya üçüncüsü olurken 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.87'lik derecesiyle bronz madalya alan Sevilay Öztürk, paralimpik oyunları A barajını geçti.

Elif İldem 100 ve 50 metre sırtüstü S2 kategorilerinde, Meryem Nur Tunuğ 200 metre karışık SM5 kategorisinde, Umut Ünlü ise 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest S3 kategorilerinde paralimpik oyunları A barajını geçmeyi başardı.

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