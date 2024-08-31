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Spor

Paralimpik Oyunları'nda Muhammet Khalvandi'den gümüş madalya!

Para atletimiz Muhammet Khalvandi, F57 cirit atma finalinde 49.97 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Paralimpik Oyunları'nda Muhammet Khalvandi'den gümüş madalya!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler cirit atma F57 sınıfında milli sporcu Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm yarışlarında erkekler cirit atma F57 sınıfında final müsabakası gerçekleşti.

Toplam 11 atletin katıldığı finalde milli sporcu Muhammet, 49,97 metrelik atışıyla ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya elde etti.

Altın madalyayı Özbekistan'dan Yorkinbek Odilov 50,32 metreyle, bronz madalyayı ise 49,46'lık atılıyla Brezilya'dan Cicero Valdiran Lins Nobre aldı.

  • Muhammet Khalvandi
  • Cirit atma finali

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