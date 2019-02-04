Paraya değil oynamaya geldi

KAGAWA’NIN ilk maçını izlemek için Türkiye’ye gelen Japon kadın gazeteci Yuka şu değerlendirmeyi yaptı: “Girmeden önce 2 gol atacağını hissettim. Hatta 2. golden sonra hat trick yapacağını düşündüm ama olmadı. Kagawa, Beşiktaş’a para ve isim için değil futbol oynamak için geldi. İleride tekrar Japon Milli Takımı’na seçilmek istiyor” dedi.