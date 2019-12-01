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‘Parayı israf etmişler’

Beşiktaş’ın Başkanı Çebi, “Seçim sonrası ‘bana neci’ ihtimam gösterilmemiş 2-3 yılın önümüzde durduğunu gördük. Bize akan 1 kuruş bile yok. Hepsi temlik edilmiş. Ben ayda 10-15 milyon euroyu nereden bulacağım?” dedi.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA Ahmet Nur Çebi başkan olarak katıldığı ilk divan toplantısında Fikret Orman dönemini sert şekilde eleştirdi. Çebi, “Seçim sonrası kapıdan girdiğimizde vurdumduymaz, ‘bana neci’, ihtimam gösterilmemiş 2-3 yılın önümüzde durduğunu gördük. Sponsorluklarda, başka sözleşmelerde de bunu gördük. Parayı ciddi şekilde israf etmişler” dedi.

BAŞARACAĞIZ BAŞKA ÇARE YOK

Kulübün gelirlerinin son yapılan sözleşmeyle konsorsiyuma temlikli olduğunu kaydeden Çebi şunları söyledi: “Bir kuruş bize akan bir şey yok. Ben şimdi ayda 10-15 milyon euroyu nereden bulacağım? Bütün gelirler temlik edilmiş. Maaşları ödeyemiyoruz. Önümüzdeki 2.5 yılın 1 milyar zararla kapanacağını görüyoruz.Bunu azaltmanın çalışmasını yapıyoruz. Bankalara güven vereceğiz. Başaracağız, başka çaremiz yok.

DARGINLIKLAR ARTIK BİTMELİ

Birlik ve beraberlik istediklerini vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle noktaladı: “Ben de insanım. Camianın yardımını alamazsam, ben dizlerimin üzerine çökerim. Divan Kurulu ve taraftarlar Beşiktaş ile birlik olmak zorunda. Dargınlıklar, küsükünlükler bitmeli. Yapıcı eleştiriler yapalım.” Bu arada Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden taraftar Cüneyt Doğruer’in özel üretim motosikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

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