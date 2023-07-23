Lucas Torreira'nın partneri olarak Leandro Paredes'i düşünen Cim Bom, Arjantinli oyuncu ile bir türlü el sıkışamadı. Deneyimli futbolcunun isteksiz tavrı, Şampiyonlar Ligi maçlarının yaklaşmasının ardından gözler de diğer alternatiflere döndü.

Sarı-kırmızılılar, bu kez işini şansa bırakmak istemediği için aynı anda 2 futbolcuyu gündemine aldı. Icardi transferinin bitmesinin ardından bu hafta başkanvekili Erden Timur'un, orta saha transferlerini bitirmek için harekete geçeceği öğrenildi.

FRED İÇİN FİYAT YÜKSELTİLDİ

Merkezdeki şu anda ilk aday İngiliz devi Manchester United'ın formasını giyen Fred. Brezilyalı oyuncu için 12 milyon Euro bonservis talep edildi.

Galatasaray Yönetimi, 6 milyon Euro olan teklifini revize ederek, 8 milyon Euro'ya çıkardı. Bir senelik sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcu için Kırmızı Şeytanlar'ın ikna edilmesi gerekiyor. Ancak United'ın, 12 milyon Euro'da ısrarcı olması can sıkıyor.

Yine de Fred'in forma giyebileceği bir kulübe gitme isteği, Galatasaray'ın şu anlık işini kolaylaştıran detaylardan biri. Görüşmelerin hızlanması için bu hafta temaslar hız kazanacak.

SABITZER PAHALI GELDİ

Alman ekibi Bayern Münih'in yıldızı Marcel Sabitzer'de tek problem kulübüyle olan 2 yıllık kontratı değil. Avusturyalı orta saha oyuncusunun, yıllık maaşı da cep yakıyor.

29 yaşındaki futbolcu, mevcut kontratına göre 12 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray cephesi ise Fred ile anlaşılamaması halinde Sabitzer için nasıl bir formül bulunacağını araştırıyor.