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Spor

Paredes'in tercihi Roma!

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, Roma'ya transfer olmak istiyor.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:35 - Güncelleme:
Paredes'in tercihi Roma!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes, transfer için kararını verdi.

ROMA'YA GİTMEK İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın Arjantinli oyuncu için Paris Saint-Germain ile anlaştığı belirtildi. Ancak Paredes'in eski takımı Roma'ya gitmek istediği aktarıldı.

ANLAŞMAYI BEKLİYOR

Paredes'in Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile anlaştığı ve İtalyan temsilcisinin PSG ile el sıkışmasını beklediği vurgulandı. 29 yaşındaki futbolcunun, tarafların anlaşması durumunda Roma'ya 2+1 yıllık imza atacağı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE ROMA'DA OYNADI

Roma'nın, Galatasaray'ın PSG'ye teklif ettiği 6 milyon euro ile aynı rakamı teklif etmesi durumunda Fransız ekibinin bu teklifi kabul etmesinin beklendiği iddia edildi.

Kariyerinde daha önce Roma forması giyen Paredes, İtalyan temsilcisinde 54 maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.

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