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Spor

Paris 2024'e Türkiye damgası!

Türkiye, oyunları madalya sıralamasında 23'üncü bitirerek tarihinin en iyi derecesini elde etti. Çin, 94'ü altın 220 madalyayla 1. sırayı aldı

8 Eylül 2024 Pazar 22:13 - Güncelleme:
Paris 2024'e Türkiye damgası!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, madalya sıralamasında 23'üncü tamamlayarak "en iyi derecesini" elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan oyunlarda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye, rekorlar kırdığı oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla 23. sırada bitirdi.

Tokyo 2020'de 45'inci olan Türkiye, paralipik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı.

EN FAZLA MADALYA ALAN 15. ÜLKE

Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.

Tokyo 2020'de bu sıralamada 25'inci ay-yıldızlılar, toplam 28 madalyayla en başarılı ülkeler arasında yer aldı.

ZİRVE ÇİN'İN

Madalya sıralamasında zirve, Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.

Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.

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