Paris 2024'te Güney Sudan'dan tarihi galibiyet

Paris'in ev sahipliğindeki 2024 Olimpiyatları'nda mücadeleler devam ediyor.

Dün oynanan maçlarla basketbolda grup etabı başlarken günün ilk mücadelesinde Güney Sudan ile Porto Riko karşı karşıya geldi.

Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele eden Güney Sudan, ilk yarısını 48-54 geride tamamladığı maçı 90-79 kazandı.

TARİHİ GALİBİYET

Olimpiyat tarihindeki ilk maçını kazanan Güney Sudan Paris 2024'e galibiyetle başladı.

Güney Sudan, altın madalyanın en büyük favorisi olan ABD ile bir sonraki maçında karşılaşacak. Afrika temsilcisi, Sırbistan maçıyla grup etabını tamamlayacak.

Porto Riko karşısında 19 sayıyla oynayan Carlik Jones, Güney Sudan adına maçın en skorer ismi oldu.