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Spor

Paris Basket, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi'yi devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında lider Paris Basket deplasmanda Tel Aviv'i 93-81'lik skorla mağlup etti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

4 Aralık 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Paris Basket, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi'yi devirdi
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THY EuroLeague'in 13. haftasında lider Paris Basket deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 93-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Paris galibiyet serisini 9'a çıkartırken toplamda ise 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Maccabi Tel Aviv ise 9. yenilgisini yaşadı.

Maccabi Tel Aviv'de Levi Randolph 14 sayı – 5 ribaunt, Rokas Jokubaitis 12 sayı – 6 asist, Marial Shayok 12 sayı – 1 ribaunt, Jaylen Hoard 12 sayı – 4 ribaunt, Jasiel Rivero 10 sayı – 4 ribaunt, John Dibartolomeo 7 sayı – 2 ribaunt ile oynadı.

Paris'te TJ Shorts 22 sayı – 8 asist – 3 ribaunt, Maodo Lo 19 sayı – 2 ribaunt, Tyson Ward 14 sayı – 5 ribaunt, Nadir Hifi 15 sayı – 2 ribaunt, Kevarrius Hayes ve Collin Malcolm 6 sayıyla mücadele etti.

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