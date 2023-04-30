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Spor

Paris Saint-Germain sahasında 3 puana veda etti

Ligue 1'in 33. haftasında lider Paris Saint-Germain rakibi Lorient'e 3-1'lik skorla mağlup oldu.

AA30 Nisan 2023 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain sahasında 3 puana veda etti
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Lorient, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi.

Son 6 haftaya 8 puan farkla lider başlayan PSG, puan tablosunun ortalarındaki Lorient'ı konuk etti.

PSG, Lorient'ın 15. dakikada Le Fee'nin golüyle öne geçmesinden 5 dakika sonra Hakimi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu PSG, Mbappe'nin 29. dakikada kaydettiği golüyle eşitliği sağladı. Fakat Lorient, Yongwa'nın 39 ve Dieng'in 88. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Son 6 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan PSG, 75 puanla liderliğini sürdürdü. Lorient ise 48 puanla 10. sırada yer aldı.

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