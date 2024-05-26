İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Paris Saint-Germain'den bir kupa daha!

Fransa Kupası finalinde Paris Saint-Germain, Lyon'u 2-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

26 Mayıs 2024 Pazar 00:27 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain'den bir kupa daha!
ABONE OL

Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain ile Lyon karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçta Lyon'u 2-1 yendi ve kupaya uzandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ousmane Dembele ve 34. dakikada Fabian Ruiz, Lyon'un golünü 55. dakikada Jake O'Brien kaydetti.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle kupayı 15. kez müzesine götürürken bu sezonu ise 3 kupayla tamamladı.

MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKTI

Dev maç öncesinde Paris Saint-Germain taraftarıyla, Lyon taraftarları arasında büyük bir olay çıktı.

Lyon taraftarı, PSG taraftarını taşıyan otobüse saldırdı ve yaklaşık 20 taraftar yaralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.