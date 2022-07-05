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Spor

Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran PSG, geçtiğimiz sezon Nice'i çalıştıran Christophe Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA5 Temmuz 2022 Salı 16:46 - Güncelleme:
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.

2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi.

  • Christophe Galtier
  • Mauricio Pochettino

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