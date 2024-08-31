Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazanarak tarih yazdı.
FİNALE BÖYLE GELMİŞTİ
Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay yarı finalinde Büyük Britanya'dan Jodie Grinham'ı 145-143 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı
ÇEYREK FİNALDE ADHANA'YI ELEMİŞTİ
Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Öznur Cüre Girdi, çeyrek finalde Hindistan'dan Sarita Adhana'yla karşılaştı. Rakibini 145-140 yenerek yenen Öznur, yarı finale çıkmıştı.