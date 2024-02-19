Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 3-0'lık skorla kazandı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti.

KRİTİK 3 PUAN

Heyecan dolu mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 13'üncü dakikada Kerem Demirbay, 14'üncü dakikada Davinson Sanchez ve 39'uncu dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 69'a yükseltti. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Ankaragücü deplasmanından 3-0 galip ayrılan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en fazla maçını gol yemeden kazanan takım konumunda.

BU SEZONKİ EN YÜKSEK SAYI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (27) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (44) deplasman maçını Ankaragücü karşısında oynadı.

SÜPER LİG TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar, kazandığı maçın ardından tarihe geçti. Bu sezon oynadığı 26 lig maçında 69 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig tarihinde bu aşamayı en fazla puanla tamamlayan takım oldu.