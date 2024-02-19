İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8661
  • EURO
    33,3121
  • ALTIN
    2006.3
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Parmak ısırtan başarı! Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Spor

Parmak ısırtan başarı! Galatasaray Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray dün akşam deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray Süper Lig tarihine geçerek inanılmaz bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Fanatik19 Şubat 2024 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Parmak ısırtan başarı! Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
ABONE OL

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 3-0'lık skorla kazandı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti.

KRİTİK 3 PUAN

Heyecan dolu mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini 13'üncü dakikada Kerem Demirbay, 14'üncü dakikada Davinson Sanchez ve 39'uncu dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 69'a yükseltti. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Ankaragücü deplasmanından 3-0 galip ayrılan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en fazla maçını gol yemeden kazanan takım konumunda.

BU SEZONKİ EN YÜKSEK SAYI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (27) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (44) deplasman maçını Ankaragücü karşısında oynadı.

SÜPER LİG TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar, kazandığı maçın ardından tarihe geçti. Bu sezon oynadığı 26 lig maçında 69 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig tarihinde bu aşamayı en fazla puanla tamamlayan takım oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.