İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8777
  • EURO
    20,1172
  • ALTIN
    1114.57
  • BIST100
    5130.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Partizan: 5 - Fenerbahçe: 6

Partizan - Fenerbahçe rekabetinde 12. maç yarın oynanacak. İki takım arasında geride kalan 11 müsabakada Fenerbahçe'nin Partizan'a karşı galibiyet sayılarında 6-5 üstünlüğü bulunuyor.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
Partizan: 5 - Fenerbahçe: 6
ABONE OL

THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko yarın TSİ 23.00'te Stark Arena'da Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor. Partizan ise 24 müsabakada 13 galibiyet, 11 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor.

İşte THY Euroleague'de 25. haftanın maç programı

12. RANDEVU

Partizan ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, Sırp ekibi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım son olarak 22 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da karşılaştı ve Partizan 73-72'lik skorla galip ayrıldı.

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe Yönetimi'ne rest!

Euroleague'de Fenebrahçe 83.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Partizan ise 84.3 sayı, 30.5 ribaund ve 14.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.