Partizan, Tonye Jekiri'yi duyurdu

Partizan, kısa süre önce ABD'li uzunu Tyrique Jones'u Olympiakos'a yolcu etmişti. Sırp ekibi, bu beklenen ayrılığın ardından uzun rotasyonunu tanıdık bir isimle güçlendirdi.

Partizan, CSKA Moskova'dan ayrılan 31 yaşındaki pivot Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Tecrübeli oyuncuyla kaç senelik sözleşme imzalandığı ise belirtilmedi.

Daha önce ülkemizde sırasıyla Bandırma Kırmızı, Gaziantep ve Fenerbahçe Beko formalarını terleten Nijeryalı uzun, tek sezonluk Fenerbahçe serüveninin ardından 2023 yazında CSKA Moskova'nın yolunu tutmuştu.

2023 yazından bu yana kariyerini CSKA'da sürdüren Tonye Jekiri, bu sezon VTB Ligi'nde çıktığı 11 maçta 7.7 sayı, 4.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları ile oynuyordu.