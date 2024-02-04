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Spor

Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması!

Partizan Genel Müdürü Milos Vazura, ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Matheus Saldanha için açıklamalarda bulundu.

4 Şubat 2024 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Partizan'dan Matheus Saldanha açıklaması!
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Partizan Genel Müdürü Milos Vazura, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Matheus Saldanha için yeni bir açıklama yaptı.

Sırp basınından Sports Zurnal'a konuşan Vazura, "Saldanha'yı satmadığımız için pişman değilim. Resmi teklifi açıklamak istemiyorum ama 10 milyon euro'nun üzerindeydi. Sonbaharda bu sezon önemli oyuncularımızı satmama kararı almıştık ve bu duruşumuzdan vazgeçmedik." dedi.

Saldanha'nın satışı için sezon sonunu bekleyeceklerini söyleyen Vazura, "Saldanha'nın bize şampiyonluğu getirebileceğini biliyoruz. O yüzden bu kararı alırken çok düşünmedik. Aynı seviyede oynarsa yazın en az şimdiki teklif kadar teklifler gelecektir. Saldanha, Partizan tarihinin en çok gelir getiren oyuncusu olabilir." ifadelerini kullandı.

SON TEKLİF 8 MİLYON EURO'YDU

Daha önce Sırp basınında çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için teklifinin 8 milyon euro olduğu, Partizan'ın ise 10 milyon euro istediği belirtilmişti.

Partizan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Saldanha, bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

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