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Spor

Paşa, Antalya deplasmanında

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

AA21 Şubat 2025 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Paşa, Antalya deplasmanında
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'de geride bıraktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 31 puanla 8. sırada yer aldı.

Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 27 puanla 13. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

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