Paşa seriyi 4 maça çıkardı!

13 Mart 2020 Cuma 22:03 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 22:03

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 2. ve 90+3. dakikalarda Bengali Fode Koita kaydetti.

Süper Lig'deki son 4 maçından 3'ünü kazanan Kasımpaşa, puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan ve 4 maçtır galibiyet alamayan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Rizespor'u konuk edecek.