Nouma'dan Beşiktaş isyanı! Anında binlerce beğeni aldı

Pascal Nouma, Twitter adresinden, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." yazdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce 'retweet' ve 'beğeni' yaptı.

İşte Nouma'nın paylaşımı: