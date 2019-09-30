Nouma'dan Beşiktaş isyanı! Anında binlerce beğeni aldı

Pascal Nouma'dan Beşiktaş isyanı: Böyle olmaz! Kim gidiyorsa gitsin, kim geliyorsa gelsin
Beşiktaş'ın unutulmayan futbolcularından Pascal Nouma, Trabzonspor ile oynanan maçın 2-0'a gelmesi sonrası kendisine ait sosyal medya hesabından isyan etti.
Pascal Nouma, Twitter adresinden, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın." yazdı.
Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce 'retweet' ve 'beğeni' yaptı.
İşte Nouma'nın paylaşımı:
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