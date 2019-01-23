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'Pato bizden süre istedi'

Albayrak, Tianjin’de forma giyen golcünün kulübüyle arasında problem olduğunu belirterek, “Onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey güzel gidiyor” diye konuştu.

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GALATASARAY’IN transferinde son anda pürüz çıkan bir diğer oyuncusu ise Pato oldu. Çin ekibi Tianjin Quanjian’da forma giyen Brezilyalı futbolcu, kulübü ile birlikte Dubai’de kampta bulunurken, G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bu oyuncu için de görüşmeler yaptı. Ancak olumlu giden her şey bir anda tersine döndü. Albayrak Dubai dönüşü bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bizi havalimanından alıp otele kadar götürdüler. Kendileriyle görüştük. Pato ile 1 saat baş başa görüştük. Pato oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor.” 

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