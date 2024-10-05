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Spor

Patrick Ewing yeniden New York Knicks'te

New York Knicks efsanesi, eski kulübüne basketbol ve ticari operasyonlardan sorumlu yönetici olarak geri dönüyor.

DHA5 Ekim 2024 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
Patrick Ewing yeniden New York Knicks'te
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Knicks, Cuma günü yaptığı açıklamada Ewing'in hem basketbola hem de ticari operasyonlara yardımcı olacağını söyledi.

NBA Yıldızını sosyal medya hesabından basketbol elçisi olarak duyuran New York Knicks Kulübü'nün Başkanı Leon Rose konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "New York Knicks ve Patrick Ewing birbirinin eş anlamlısıdır ve Patrick'i eve geri getirmekten onur ve heyecan duyuyoruz," dedi. Rose, "New York basketbol geleneğinde anıtsal bir figür olan Patrick, hem sahada hem de saha dışında geçirdiği zamandan eşsiz bir bilgi birikimi getiriyor. Patrick bir kez daha mavi ve turuncu formayla geri döneceği için çok mutluyuz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

NBA'in 1985 draftında 1'inci sırada Knicks tarafından alınan Ewing, New York'ta 15 sezon oynadı ve takımının sayı, ribaund, blok, top çalma ve oynanan maçlarda kariyer lideri olmayı başardı.

11 kez NBA All-Star seçilen Ewing, 15 yıllık Knicks kariyerini, Knicks'i üst üste 13 playoff'a (1987-2000), üç Atlantik Bölümü Şampiyonluğu'na (1989, 1993 ve 1994), dört Doğu Konferansı Finali'ne (1993, 1994, 1999 ve 2000) ve iki Doğu Konferansı Şampiyonluğu'na (1994, 1999) taşıyarak tamamladı. Ayrıca NBA'in 50. (1996) ve 75. (2021) yıl dönümü takımlarına seçildi ve Naismith Basketbol Onur Listesi'ne (2008) seçildi. Knicks, 28 Şubat 2003'te formasını emekli etti.

Kulübü, Ewing'in 33 numaralı formasını 2003 yılında emekliye ayırdı. NBA'İN efsane ismi, birçok NBA takımında yardımcı antrenör olarak çalıştı ve 1984 NCAA şampiyonluğuna taşıdığı Georgetown takımında baş antrenörlük yaptı.

  • Patrick Ewing
  • New York Knicks

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