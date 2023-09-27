Patrick Kluivert: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Devre arasında oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın durumu sorulan Kluivert, "Younes Belhanda hastaneye gitti. Tedbir amacıyla orada kalacak. M'Baye Niang ile çarpıştı ve ikinci yarı sahaya çıkmadan önce sağ gözü iyi görmüyordu. İçimiz rahat, durumu iyi." cevabını verdi.

Kluivert, son olarak, "Herkesin hazır olması gerekiyor. Bunu sürekli futbolculara söylüyoruz. Yedekten gelen oyuncular şunu gösterdi, oynayacak güçleri var. Takımda denge çok yüksek. Herkes birbirini geliştirmek için çalışıyor. Biz böyle bir takımız." sözlerini sarf etti.