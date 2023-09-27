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Spor

Patrick Kluivert: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Çok fazla eksikle maça çıktıkları hatırlatılan Hollandalı teknik adam, 'Farklı 11 ile çıktık ama muazzam oyuncularımız olduğu için gönlümüz rahattı. Sahada plana sadık kaldılar. Çok mücadele verdik. Onları tebrik ederim. Konuştuğumuz her şeyi yaptılar.' dedi.

27 Eylül 2023 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
Patrick Kluivert: Oyuncularımı tebrik ediyorum
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Devre arasında oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın durumu sorulan Kluivert, "Younes Belhanda hastaneye gitti. Tedbir amacıyla orada kalacak. M'Baye Niang ile çarpıştı ve ikinci yarı sahaya çıkmadan önce sağ gözü iyi görmüyordu. İçimiz rahat, durumu iyi." cevabını verdi.

Kluivert, son olarak, "Herkesin hazır olması gerekiyor. Bunu sürekli futbolculara söylüyoruz. Yedekten gelen oyuncular şunu gösterdi, oynayacak güçleri var. Takımda denge çok yüksek. Herkes birbirini geliştirmek için çalışıyor. Biz böyle bir takımız." sözlerini sarf etti.

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