İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Patrick Kluivert: Galip geldiğimiz için mutluyuz
Spor

Patrick Kluivert: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Konyaspor maçının ardından, “İkinci yarı aksiyonları geliştirip golleri bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.

IHA28 Ekim 2023 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Patrick Kluivert: Galip geldiğimiz için mutluyuz
ABONE OL

Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Geçen haftaki mağlubiyetimizden sonra kendi evimizde kazanmak çok önemliydi, bunun da bilincindeydik. İlk yarı aslında rakibi domine ediyorduk, sadece eksik goldü. İkinci yarı başlamadan önce kendi aramızda konuşurken bitirmemiz gereken aksiyonları bitirmemiz gerektiği konusunda konuştuk. Bizim hatalarımızdan faydalanmaya çalışan bir rakip vardı. İkinci yarı aksiyonları geliştirip golleri bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

İç sahada oynadıkları 6 maçı kazandıklarını ancak deplasmanda aynı performansı gösteremediklerini belirten Kluivert, "Kendi evimizde gösterdiğimiz performansı deplasmanda gösteremedik. Birkaç tane düzeltme ile aynı performansı deplasmanda da göstermek için çaba sarf edeceğiz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ancak biz de elimizden gelen performansı göstererek sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın evimizde bizlere ekstra güç kattığını hepimiz biliyoruz. Her seferinde arkamızda destek verdiler" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.