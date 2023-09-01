Patrick Kluivert: Herkes penaltı kaçırabilir

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda penaltılar sonucu Genk'e elendiği maçın ardından Teknik Direktör Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

Belhanda'nın penaltı kaçırmasıyla ilgili konuşan Hollandalı hoca, "Belhanda bizim en önemli oyuncularımızdan biri ama o da bir insan. Herkes penaltı kaçırabilir. Bu anlarda kaçırdığınızda daha üzücü olabiliyor ancak onun ne kadar üzgün olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Patrick Kluivert son olarak, "Bugüne kadar taraftarlarımızı mutlu etmek bizi de mutlu ediyordu ama bugün bu olmadı. Hayat devam ediyor. Konsantrasyonumuzu Türkiye Ligi'ne ve Türkiye Kupası'na vereceğiz." ifadelerini kullandı.