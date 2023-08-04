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Spor

Patrick Kluivert: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Cluj'a karşı aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

4 Ağustos 2023 Cuma 00:03 - Güncelleme:
Patrick Kluivert: Oyuncularımla gurur duyuyorum
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Cluj karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Hollandalı teknik adam, "Muhteşem bir galibiyet sayılabilir. Çok iyi başladığımız bir maç, kornerden golümüzü bulduk. Dönen topların kademesi sürekli üzerinde durduğumuz bir konu. Orada hata yapmamamız gerekiyor ama ufak bir hata sonucu 1-1 oldu. Sonrasında 10 kişi kalıyorsunuz, zor oluyor ama son dakikada bir gol buluyorsunuz. Biz bunu çalıştıktan sonra bunun olması tabii ki daha fazla mutlu ediyor. Muazzam bir atmosferimiz vardı. Çocuklarıma şunu söylemek istiyorum, onlarla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler." dedi.

Kluivert sözlerine, "Takımımla gurur duyuyorum. 10 kişi kaldığımızda yapımızı bozmadık. Söylenenleri yapmaya çalışan bir takım gördük sahada. 11 kişiye karşı oynarken tabii ki zorlanırsınız ama 10 kişi yapmak gurur veriyor. Böyle bir galibiyet aldıktan sonra çok mutluyuz." diye devam etti.

Kluivert son olarak, "Bağımlılık yaratan bir atmosfer vardı. Futbolcular, bu atmosferlerde oynamak için futbolcu olur. Bu desteği görmek inanılmazdı. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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