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Spor

Patrick Kluivert: Son zamanlarda gördüğüm en iyi Trabzonspor'du

Trendyol SÜper Lig'in 8. haftasında evinde Trabzonspor'u 1-0'lık skorla deviren Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert maç sonunda açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2023 Cuma 22:46 - Güncelleme:
Patrick Kluivert: Son zamanlarda gördüğüm en iyi Trabzonspor'du
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Trabzonspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Patrick Kluivert, "Rakibin hocasını da tebrik etmek lazım. Son zamanlarda izlediğim Trabzonspor en iyi bize karşı oynadı. İyi oynadıkları için tebrik ederim. İlk 30 dakikada zorlandık. Ondan sonra maçı tamamıyla ele geçirdik. İkinci yarıda da önemli değişiklikler yaparak skoru tutmayı başardık. Kendi takımımı da tebrik ederim. Ama rakip de son zamanlarda gördüğüm en iyi Trabzonspor'du. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Hollandalı teknik adam ayrıca, "Sezon başından beri, futbolcularımız muazzam bir şekilde çalışıyor. Alışık olmadıkları bir antrenman sistemine geçtiler ama antrenmanlarda varını yoğunu ortaya koyuyor herkes. Bütün antrenmanlarımızı en iyi kalitede yapmaya çalışıyoruz. Onlar da sahaya çıkınca karşılığını alıyor." ifadelerini kullandı.

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