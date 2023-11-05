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Spor

Patrick Kluivert: Sonuçtan memnun değilim

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Sivasspor ile 1-1 berabere kalınan maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

IHA5 Kasım 2023 Pazar 16:40 - Güncelleme:
Patrick Kluivert: Sonuçtan memnun değilim
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Aldığımız sonuçtan dolayı memnun değilim. İlk yarıda çok faz top kaybı yaşadık. Futbolcularımızın birçoğu performansının altında kaldı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Patrick Kluivert, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kluivert, "Aldığımız sonuçtan dolayı memnun değilim. İlk yarıda çok faz top kaybı yaşadık. Futbolcularımızın birçoğu performansının altında kaldı. 3. Bölgede çok fazla top kaybı yaşadık. Baktığımız zaman daha iyi performans sergileyeceğiz. Daha iyisini yapacağız. Bunun üzerinden devam edeceğiz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Özeleştiri yaptıktan sonra rakipler neler yaptı biz neler yapacağız onu konuşabiliriz. İlk önce öz eleştiriyi kendimiz yapmamız lazım" dedi.

"SİVASSPOR'U TEBRİK ETMEK LAZIM"

Kluivert, Sivasspor'u oyunundan dolayı tebrik ederek, "Bize karşı iyi iş çıkardılar. Onlara da hakkını vermemiz gereken futbolcular var. Rakipten önce kendimize bakmamız gerekiyor. Öncelikle ben her seferinde kendi takımıma bakıyorum. Sivasspor'u da tebrik etmek lazım gerçekten çok iyi oynadılar" diye şeklinde konuştu.

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