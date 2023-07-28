İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9578
  • EURO
    29,6404
  • ALTIN
    1686.86
  • BIST100
    6856.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Patrick Kluivert: Takımımla gurur duyuyorum
Spor

Patrick Kluivert: Takımımla gurur duyuyorum

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

28 Temmuz 2023 Cuma 00:24 - Güncelleme:
Patrick Kluivert: Takımımla gurur duyuyorum
ABONE OL

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kluivert, takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getirdi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Maçın başında şanssız bir gol yediklerini, buna rağmen kendi oyunlarından taviz vermediklerini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçın her anında kendi futbolumuzu oynadık. Uzun süre 1-0 geride oynadık. Buna rağmen her an kendi oyunumuzu oynamaya devam ettik. Şunu da söylemek istiyorum, rövanş maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha fazla gol atabilirdik, kaçırdıklarımız oldu. Ama genel olarak baktığımızda beklentimizin dışında bir şey gerçekleşmediğini söyleyebilirim." diye konuştu.

"TUR İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

Adana Demirspor'un tur şansını şu anda yüzde 50 olarak gördüğünü vurgulayan Kluivert, "Şu anda tur için iyi bir şansımız olduğunu biliyorum. Kendi evimizde oynayacağız. Lig başlamadığı için farklı bir maçla uğraşmayacağız. Bu maçta kazanabilecek şanslar bulduk ama ekstra gol atamadık. Böyle bakıldığında ikinci maçı iç sahada oynamanın avantaj olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.