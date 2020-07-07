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Spor

Patrick Mahomes'ten rekor sözleşme! 10 yılda 503 milyon dolar kazanacak

Kansas City Chiefs, 24 yaşındaki yıldızı Mahomes'i 10 yıllık sözleşmeyle takımda tuttu. Mahomes, bonuslarla birlikte 503 milyon dolar kazanacak.

AA07 Temmuz 2020 Salı 11:37 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:37
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Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Kansas City Chiefs, oyun kurucusu Patrick Mahomes ile 10 yıllık sözleşme imzaladı.

Şubat ayında oynanan Super Bowl'da, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla yenerek 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Kansas City Chiefs, 24 yaşındaki yıldızı Mahomes'i 10 yıllık sözleşmeyle takımda tuttu.

Mahomes, bonuslarla birlikte 503 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarken, bu Kuzey Amerika takım sporlarındaki en pahalı mukavele olarak tarihe geçti.

Takımının başarısında büyük rol oynayan Mahomes, NFL tarihinde Super Bowl şampiyonluğunu ve en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanan en genç oyun kurucu olarak tarihe geçmişti.

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