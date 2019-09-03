Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma forması giyen Çek forvet Patrik Schick'i kiraladığını açıkladı.

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Çek golcü ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi. 3.5 milyon euro ve bonuslara bağlı olarak 500 bin euro daha kiralama bedeli ödenecek. Ayrıca, Leipzig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanırsa 29 milyon euro'luk satın alma opsiyonu karşılanacak.

Çek forvetin ismi Süper Lig ekibi Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

Geçen sezon Roma ile 32 maça çıkan Schick 5 gol, 3 asist ile oynamıştı.