Patrick van Aanholt: Aklımın bir köşesinde futbolu bırakmak vardı

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten 4.5 ay sonra Sparta Rotterdam'a imza atan Patrick van Aanholt, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Voetbal International'e konuşan Hollandalı oyuncu, "Ocak ayında cazip bulduğum bir teklif gelmeseydi, aklımın bir köşesinde futbolu bırakmak vardı. Herkes bunu yaparsam deli olduğumu, son derece formda olduğumu söylese de... Ancak bir an için şüphe duymaya başlıyorsunuz. Nasıl olur da hala transfer yapmamış olabilirim? Ama şu anda bir sürü kulüpsüz oyuncu var. Sonunda sabırlı davrandım ve her şey yolunda gitti." ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜRE BEKLEME SEBEBİM..."

PSV'yi beklediğini söyleyen 34 yaşındaki sol bek, "Uzun süre beklememin PSV ile de ilgisi vardı. Kulüple de konuştum. Bunların hepsi transfer döneminin son aşamalarındaydı. PSV yöneticileri Marcel Brands ve Ernie Stewart'la konuştum ve beni gerçekten geri getirmek istediler. Nihayetinde beni isteyip istemediğine sadece teknik direktör Peter Bosz karar verdi. Bu yüzden PSV'ye dönemedim. Bunun için kendine göre sebepleri var ve siz de bunları kabul etmek zorundasınız." diye konuştu.

"PSV BENİ İSTİYORDU"

Aanholt, PSV'ye geri dönmek istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini şu sözlerle ifade etti: "PSV'ye geri dönmek isterdim ve bence herkes beni geri istiyordu. Takım içinde iyiydim ve herkesle iyi ilişkilerim vardı ama olmadı."