09 Nisan 2021 Cuma 21:19 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 21:19

Marcelo Saracchi'nin sık sık sakatlık yaşaması ve bonservis ücretinin yüksekliği sebebiyle sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Premier Lig'e yöneldi.

İngiliz basınından Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi.

30 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu bu sezon 20 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

15 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK



Crystal Palace'ta Benteke Townsen, McArthurt ve Aanholt olmak üzere sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek.

Premier Lig ekibinin, yeni kontrat konusunda sezon sonunu beklediği ve öncesinde adım atmayacağı vurgulandı.