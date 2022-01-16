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Spor

Patrick van Aanholt: Penaltı için özür dilerim

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilen Galatasaray'da Patrick van Aanholt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ocak 2022 Pazar 21:38 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 21:38
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Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Maçta penaltı vuruşundan faydalanamayan ve ilk golün asistini yapan Hollandalı oyuncu, "Yeni hocamız, yeni sistemimiz var. Oyuna iyi başladık. Ancak penaltıyı kaçırmak, oyunun kilit noktası oldu. Penaltı için özür dilerim." dedi.

"KIRMIZIYLA İŞLER TAMAMEN DEĞİŞTİ"

"Kerem Aktürkoğlu frikikten çok güzel bir gol attı." sözleriyle konuşmasına devam eden Van Aanholt, "İlk yarı fena değildi. İkinci yarı hocamız sistemi değiştirdi. Taylan Antalyalı'nın kırmızı kart görmesinden sonra işler bizim için tamamen değişti." sözleriyle maçı değerlendirdi.

"ŞANS YANIMIZDA DEĞİL"

Gelecekle ilgili konuşan Van Aanholt, "Biz Galatasaray'ız ve kendi aramızda konuşuyoruz. Biz büyük bir takımız ama şu anda şans bizim yanımızda değil. Şansın dönmesini bekliyoruz. Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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