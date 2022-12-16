Patrick Van Anholt'a komşudan kanca

Patrick Van Aanholt 2021 yazında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta forma giydi. Aanholt bu karşılaşmalarda gol atamazken 2 asiste imza attı. Yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan kontratı 2024'te sona erecek.

Patrick Van Aanholt sezonun başlarında maçlara ilk 11 başlamış ancak daha sonra formasını Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'e kaptırmıştı.

Sarı-Kırmızılı takımın, elinden çıkarmaya çalıştığı 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya teklif gelmesinden dolayı mutlu olduğu ve Van Aanholt'un Yunan takımıyla anlaşması halinde bu transfere kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Hollandalı sol beke Yunanistan temsilcisi Olimpiakos talip oldu.