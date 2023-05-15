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Spor

Patrick Vieira'dan Arsenal hakkında dikkat çeken açıklama

Geçtiğimiz aylarda Crystal Palace kulübünden ayrılan Fransız teknik direktör Patrick Vieira, Premier Lig şampiyonluğuna çok yakın olan Arsenal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:31 - Güncelleme:
Patrick Vieira'dan Arsenal hakkında dikkat çeken açıklama
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Geçtiğimiz aylarda Crystal Palace kulübünden ayrılan Patrick Vieira, Premier Lig'de şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, 'Arsenal'de eksik olan şey, bekledikleri seviyede performans gösteremediklerinde oyuncuların arkasına geçebilecek bir liderleri yok.' ifadelerini kullandı.

'DAHA KİŞİLİKLİ VE REKABETÇİ BİR TAKIM KURMALARI GEREK'

Viera yaptığı açıklamada, 'Benim için Arsenal'in daha kişilikli ve daha rekabetçi bir takım kurması gerek. Bence Arsenal takımı kaliteli, buna hiç süphe yok. Gerçekten iyi futbol oynuyorlar ama yine de Manchester City ile aralarında büyük bir fark var.' dedi.

Manchester City, sezonun kalan 3 karşılaşmasında bir galibiyet alması halinde şampiyon olacak.

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