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Spor

Pau Gasol, takımına güveniyor

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası elçisi Pau Gasol açıklamalarda bulundu. Eski yıldız, ülkesi İspanya'nın Dünya Kupası'nda şampiyonluk ihtimalini yüksek gördüğünü vurguladı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 14:28 - Güncelleme:
Pau Gasol, takımına güveniyor
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FIBA'nın internet sitesine konuşan 42 yaşındaki Gasol, organizasyondan beklentilerini ve Brezilya, İran, Fildişi Sahili ile G Grubu'nda yer alacak ülkesi İspanya'nın turnuvadaki şansını değerlendirdi.

İspanya'nın iyi bir kura çektiğini belirten Gasol, "Bu, onlar için garanti veya kolay bir yol olacağı anlamına gelmiyor. Bir Dünya Kupası'nda rekabet ederken en baştan hazır olmalısınız ve günün sonunda bir sonraki aşamaya geçmelisiniz. Bazı zorlu takımları geçmek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden, takımımızın nasıl tepki vereceğini ve nasıl oynayacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Ancak kimliğimizi ve doğamızı bildiğimiz için şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın başında dört Avrupa (EuroBasket) şampiyonluğu (2009, 2011, 2015, 2022) ve 2019 Dünya Kupası'nı kazanan başantrenör Sergio Scariolo'nun önemine değinen Gasol, "Karşımızda kim olursa olsun, Sergio'ya sahibiz. Dünya Kupası diğer ülkeler için olduğu gibi ülkemiz için de her zaman önemli. Eminim ki çok iyi işler yapacağız." yorumunu yaptı.

2002 ve 2014 dünya kupalarında forma giyen Gasol, "Yeteneklerinin seviyesi nedeniyle katıldıkları her şampiyonada diğerlerinin yenmesi gereken takım her zaman ABD'dir. Ancak tarih bize, potansiyel olarak kağıt üzerinde yetenekli takımların birlikte oynayarak, rekabet ederek, doğru şekilde oynayarak bunun üstesinden nasıl gelebileceğini ve dünya şampiyonu olabileceğini gösterdi. Eminim çok eğlenceli ve tarihi bir şampiyona olacak. Turnuvanın final aşamasında kesinlikle Manila'da olacağım ve dünyanın 1 numaralı takımı İspanya'yı destekleyeceğim. Ev sahibi takımlar için heyecanlıyım. Özellikle Filipinler'de basketbola olan sevgi ve tutku seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Umarım oynayacakları oyunla ülkelerini heyecanlandırmaya devam ederler." değerlendirmesinde bulundu.

32 takımın katılacağı turnuva Japonya, Filipinler ve Endonezya'nın ev sahipliğinde, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

  • Pau Gasol
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