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Spor

Paul George: NBA'in en yetenekli point guardı Lonzo!

NBA yıldızlarından Paul George, Chicago Bulls guardi Lonzo Ball'un NBA'deki en yetenekli point guard olduğunu söyledi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
Paul George: NBA'in en yetenekli point guardı Lonzo!
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LA Clippers yıldızı Paul George, Chicago Bulls guardi Lonzo Ball'un NBA'deki en yetenekli point guard olduğunu söyledi.

Podcast P'nin son bölümünde George'dan NBA'deki en yetenekli beş oyuncuyu seçmesi istendi ve başlangıçta ilk sırayı Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'a vermesine rağmen, sonra seçimini ağabeyi Lonzo'dan yana kullandı:

"Aslında, Lonzo'nun LaMelo'dan daha saf bir yeteneğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Lonzo'nun yapamadığı ne var? Savunma yapabiliyor, şutu var, oyun kurabiliyor, IQ'su yüksek, pozisyonuna göre de harika ribaund çekiyor."

Her ikisi de yıkıcı sakatlıklarla uğraşan Ball kardeşlerden LaMelo sezonun sonlarında ayak bileğini kırarken, Lonzo ise tüm yıl boyunca kenarda oturduktan sonra önceki ay üçüncü diz ameliyatını geçirmişti.

Ancak LaMelo, 2021'de Yılın Çaylağı ödülünü kazanıp ertesi yıl All-Star seçilerek, ağabeyinden daha çabuk bir sıçrama yapmıştı.

  • paul george
  • lonzo ball

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