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Spor

Paul George, play-off ilk turunda forma giyemeyecek

NBA takımlarından LA Clippers forması giyen Paul George, play-off ilk tur maçında oynanacak olan Phoenix Suns maçında forma giyemeyecek.

11 Nisan 2023 Salı 13:48 - Güncelleme:
Paul George, play-off ilk turunda forma giyemeyecek
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LA Clippers yıldızı Paul George'un, Clippers'in Phoenix Suns'a karşı oynayacağı playoff ilk turunun başlangıcını kaçırmasının beklendiği açıklandı.

The Athletic'ten Shams Charania, 21 Mart'ta Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan maçta dizinden sakatlandığından beri forma giymeyen George'un başlangıçta iki ila üç haftalık bir süreyi kaçırması planlanmış olsa da, rehabilitasyonunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Clippers, George'un yokluğunda oynadığı dokuz maçta 6-3'lük bir seri yakalamıştı.

George, sakatlanmadan önce forma giydiği 56 maçta 23.8 sayı, 6.1 ribaund, 5.1 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalayarak başarılı bir sezon geçirmişti.

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